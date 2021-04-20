Журналистка из Харькова Анастасия Польская рассказала о привычках, которые выдают находящихся в отпуске за границей украинцев.

Так, журналистка отмечает привычку разгуливать по улицам в одних купальниках, даже если имеются таблички с призывом накинуть верхнюю одежду. Такие таблички можно встретить, к примеру, в Турции или Египте. Также украинских туристов можно вычислить на желании сэкономить при помощи обмана – к примеру, выпросить у посетителей, выходящих из парка развлечений, билет, чтобы пройти внутрь. Кроме того, украинские туристы могут попытаться притвориться, что браслет для прохода на платную территорию у них имеется, прикрывая место одеждой.

Польская также рассказала, что украинские туристы отличаются нетерпением – к примеру, если остальные путешественники слишком долго, по их мнению, фотографируются у достопримечательностей. Кроме того, украинцы не стесняются высказаться, если им не понравилась экскурсия.

На пляжах украинских туристов тоже легко вычислить – они занимают лежанки, оставляя на них свои вещи, чем мешают отдохнуть другим людям. Ещё один признак, указывающих на туристов из Украины – слишком сильный исходящий от них шум.