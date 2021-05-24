Юрист Анна Пономарева в беседе с радио «Говорит Москва» рассказала о сорняках, из-за которых могут оштрафовать дачников.

Как отмечается, речь идёт о ситуации, когда дачный участок зарос сорняками как минимум на 50%. В этом случае владелец дачи может получить штраф, который составит от 300 до 500 рублей. Пономарева заявила, что к сорным растениям, за которые могут оштрафовать, относятся тысячелистник обыкновенный, мята полевая, одуванчик лекарственный, осот полевой, полынь обыкновенная, дикая редька, конопля, чертополох, амброзия, паслен, белена черная, а также борщевик Сосновского.

Также Пономарева заявила, что дачники могут получить штраф за растения, которые содержат наркотические или психотропные вещества. В этом случае штраф составит уже 3-4 тысячи рублей. К этим растениям юрист отнесла коноплю, кокаиновый куст, шалфей предсказателей и снотворный мак.

Ранее мы сообщали, что дачников могут оштрафовать из-за животных на участке. Это относится к тем случаям, если животных будут разводить для продажи.