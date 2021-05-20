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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова опубликовала видеозапись в которой пожаловалась на критику в свой адрес. Напомним, что исполнительница в настоящий момент принимает участие в праймериз партии «Единая Россия» в Ивановской области.

Критике подверглись видеоролики певицы, в которых она заявила, что намерена в роли депутата Госдумы защищать женщин, которые вынуждены ждать своих мужей, ищущих заработок по всей стране, а также мужчин России.

В ответ на критику Волкова заявила, что это проделки оппозиции, которая считает, что о проблемах должна говорить только она. Певица заметила, что не испугалась рассказать о тех бедах, с которыми сталкивается регион, причем использовала для этого трибуну «Единой России», а не пыталась действовать исподтишка. Кроме того, Волкова отметила, что столь бурной реакции она даже предвидеть не могла.

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