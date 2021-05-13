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Диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, сколько времени человек может соблюдать диету без вреда для здоровья.

Как отметила медик, длительность диеты зависит от множества факторов. Так, нужно учитывать цель диеты, её строгость, и, самое важное, состояние здоровья человека. В целом, диета должна длиться не более двух-трёх недель. Кроме того, Белоусова указала, что очень строгие диеты, к примеру, когда человек ничего не ест и три дня только пьёт воду, могут негативно отразиться на здоровье.

В целом, если из рациона исключать какой-либо продукт, то такая диета должна длиться не более двух недель. К примеру, кетодиета подразумевает минимум употребления углеводов, а это ведёт к разрушению белков. Если соблюдать кетодиету более двух недель, это приведёт к разрушению мышечных клеток и проблемам с почками.

Более продолжительные диеты может назначать только врач перед операцией, но и в этом случае необходимо консультация со специалистами.

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