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Главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что некоторые пациенты болеют COVID-19 в течение нескольких месяцев вплоть до года.

Согласно её заявлению, у этих людей остаются клинические проявления вируса. Также они могут прогрессировать. По словам врача, у них в больнице есть люди, у которых вирус находится в организме на протяжении года. Как она объяснила, они подавляют клиническое течение заболевания, а спустя некоторое всё повторяется.

Лысенко считает, что в будущем коронавирус может мутировать до такой степени, что он полностью изменится и обзаведётся качеством, к которому люди будут не готовы. Также она рассказала, что в больницу поступали люди, имевшие небольшое поражение лёгких, и всего лишь через 1-2 дня орган был повреждён на 75-80%. Кроме того, появляются люди, на которых терапия почти не оказывает влияния.

Недавно специалисты из Великобритании обнаружили у пациентов «тройной мутантный вариант» коронавируса. Впрочем, каких-либо серьёзных отличий от других штаммом коронавируса он не имеет.

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