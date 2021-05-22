В британских графствах Хамбер и Йоркшир выявлено почти 50 пациентов с совершенно новым штаммом коронавируса. Издание Daily Mail заявляет, что ученые отмечают несколько необычную комбинацию генов в этой мутации возбудителя Covid-19.

По словам ученым, они выявили у пациентов «тройной мутантный вариант» коронавируса, который получил название VUI-21MAY-01. Грегг Фелл, возглавляющий ведомство общественного здравоохранения Шеффилда, заявил, что пока беспокоиться особо не о чем. Специалисты не наблюдают каких-то серьезных отличий нового штамма, которые могли бы повысить его заразность или привести к увеличению смертности от инфекции.

В то же время Фелл отметил, что система здравоохранения находится в полной готовности для борьбы с любыми мутациями коронавируса.

Напомним, что после выявления на территории Великобритании индийского штамма коронавируса индекс распространения инфекции резко поднялся до 0,9. Однако и ученые, и представители системы здравоохранения считают, что пока ситуация находится под контролем.