Главврач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский в интервью агентству «Прайм» рассказал о медицинских процедурах, которые являются бесполезными.

Так, по словам Серебрянского, нет никаких научных подтверждений того, что физиотерапия является эффективной. Также бесполезными он считает БАДы и витамины. Медик объясняет это тем, что здоровому человеку нет необходимости принимать эти комплексы, а нехватку в организме каких-либо микроэлементов можно установить только в ходе множества обследований.

Серебрянский также указал на бесконтрольный приём антибиотиков, чем грешат некоторые люди даже лишь при простуде. Это может привести к тому, что патогены выработают иммунитет к антибиотикам, и при реальной опасности они уже будут бесполезны.

Также медик заявил, что промывать нос можно солёной водой или физраствором, а не морской водой, как советуют отоларингологи. Однако, как он уточнил, в любом случае не стоит делать промывание часто, чтобы не навредить естественной микрофлоре.

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