Медики дали несколько рекомендаций россиянам о том, как уберечь домашних питомцев и детей от укусов клещей в ходе прогулок по лесу.

Прежде чем отправляться на природу, необходимо обязательно провести обработку кожи специальными препаратами против клещей, продающимися в аптеках. Следует также использовать закрытую одежду, благодаря которой насекомые не смогут добраться до незащищенной кожи. Специалисты советуют надеть на голову кепку или шляпку.

После приезда домой следует провести тщательный осмотр всех участников прогулки на наличие клещей. В случае их обнаружения и отсутствия прививки от клещевого энцефалита пострадавшему необходимо в течение четырех дней после присасывания насекомого принять иммуноглобулин протии данной болезни.