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Врач-невролог Александр Евдокимов сообщил о болезнях, из-за которых у человека может появиться постоянный звон в ушах. Его слова передаёт «Пятый канал».

Длительный звон в ушах, как отмечается, может указать на достаточно серьёзные заболевания. Согласно заявлению врача, чаще всего этот шум появляется из-за различных ЛОР-патологий. К примеру, слуховой нерв может быть поражён, также могут начаться различные воспалительные процессы, или появиться новообразования в головном мозге. Другие причины – проблемы с шейным отделом позвоночника, сосудистые заболевания атеросклеротического типа.

Даже повышение или понижение артериального давления могут привести к появлению шума в ушах. Отмечаются также сахарный диабет или приём некоторых лекарственных препаратов. Кроме того, врач назвал воспаления или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, из-за которых данная проблема тоже может проявиться.

Ранее врач-эндокринолог рассказала о заболевании, которое способно привести к инвалидности. Как указывается, это метаболический синдром, и очень важно своевременно его выявить и начать лечение.

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