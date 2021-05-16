Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своей странице в Instagram рассказала об опасности «метаболического синдрома».

Как отметила медик, сейчас люди часто недооценивают этот диагноз, однако игнорирование лечения может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, сахарному диабету II типа, и даже к внезапной смерти. Поэтому важно своевременно определить это заболевание и начать лечение.

Одним из первых признаков является висцеральное ожирение. Особенно стоит забеспокоиться, если окружность талии у женщины более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94 сантиметров. Другие признаки – инсулинорезистентность, проблемы с углеводным и жировым обменом, высокое давление, гиперурикемия, нарушение свёртываемости крови. Все эти признаки могут привести к инвалидности.

Для того, чтобы лечить метаболический синдром, необходимо уменьшить в своём организме количество жировой ткани, а также применять препараты, которые купируют последствия этой болезни.

Ранее медики сообщили, сколько времени следует соблюдать диету, чтобы не нанести вреда своему организму. В зависимости от целей и рациона диеты, она должна длиться не более 2-3 недель.