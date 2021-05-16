читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своей странице в Instagram рассказала об опасности «метаболического синдрома».

Как отметила медик, сейчас люди часто недооценивают этот диагноз, однако игнорирование лечения может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, сахарному диабету II типа, и даже к внезапной смерти. Поэтому важно своевременно определить это заболевание и начать лечение.

Одним из первых признаков является висцеральное ожирение. Особенно стоит забеспокоиться, если окружность талии у женщины более 80 сантиметров, а у мужчин – более 94 сантиметров. Другие признаки – инсулинорезистентность, проблемы с углеводным и жировым обменом, высокое давление, гиперурикемия, нарушение свёртываемости крови. Все эти признаки могут привести к инвалидности.

Для того, чтобы лечить метаболический синдром, необходимо уменьшить в своём организме количество жировой ткани, а также применять препараты, которые купируют последствия этой болезни.

Ранее медики сообщили, сколько времени следует соблюдать диету, чтобы не нанести вреда своему организму. В зависимости от целей и рациона диеты, она должна длиться не более 2-3 недель.

Вам может понравиться

Минздрав РФ назвал число россиян с психическими расстройствами

Олег Салагай, замглавы российского Минздрава, отметил, что на территории РФ в настоящее время проживают примерно 5 миллионов 600 тысяч человек, имеющих различные психические расстройства. Соответствующую статистику замглавы ведомства представил в

Гастроэнтеролог рассказал, при каких признаках стоит немедленно обратиться к врачу

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, в каких случаях следует обратиться к врачу. Пишет “Пятый канал“. Как он объяснил, люди порой не обращают внимания на вздутие живота, а это может являться признаком
  • Анна
  • 14.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 27 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 27 °C |