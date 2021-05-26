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Врач-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, из-за каких проблем у человека могут появиться тёмные круги под глазами. Её слова передаёт «Пятый канал».

По словам специалиста, круги могут появиться из-за гипоксии, которая, в свою очередь, развивается из-за дефицита важнейших микроэлементов. Также привести к появлению тёмных кругов может кислородное голодание, которое развивается в некоторых ситуациях, когда у пациента имеются заболевания печени или почек.

Также Бочарова объяснила, что у человека кожа вокруг глаз становится более тонкой с возрастом. Из-за этого у некоторых людей тёмные круги могут являться индивидуальной нормой, не указывающей на проблемы со здоровьем.

Кроме того, круги под глазами весьма часто появляются из-за того, что человек регулярно не высыпается, употребляет слишком много кофе или чая, ведёт ночной образ жизни или работает по ночам, а также курит. Долгая работа за компьютером, или недостаток отдыха также способны привести к тёмным кругами.

Ранее врачи рассказали, из-за каких проблем со здоровьем может появиться постоянный звон в ушах. Как отмечается, поражение слухового нерва и появление новообразований – одни из этих причин.

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  • Анна
  • 26.05.2021
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