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Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о новых средствах радиоэлектронной борьбы, которые поступили в распоряжение российских войск.

Как сообщается, речь идёт о 19 образцах техники, которые представляют собой комплексы помех наземного, воздушного и морского базирования. Борисов подчеркнул, что многие новые комплексы не имеют в настоящее время аналогов во всём мире.

Отмечается, что благодаря новому вооружению, войска России получат возможность подавлять ещё большее количество сил противника. Кроме того, в 3,5 раза была увеличена дальность применения. Особо отмечаются установки «Тирада» и «Палантин». Они обладают уникальными возможностями, и могут прикрывать от атак важные объекты, а также мешать работе систем управления войсками и оружия.

Ранее военно-морские силы России получили на вооружение атомную субмарину “Казань”. Кроме того, в скором времени ВМС РФ должны получить ещё одну аналогичную подлодку.

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