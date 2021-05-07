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Представители российского оборонного ведомства сообщили, что ВМФ РФ принял на вооружение атомную субмарину «Казань», разработанную по проекту «Ясень-М».

Отмечается, что торжественное мероприятие было проведено в городе Северодвинск на заводе «Севмаш». В рамках него Александр Бекетов, капитан 1-го ранга получил под свое командование новую подлодку. На данной церемонии присутствовал Николай Евменов, главный командующий российскими ВМС. Он заявил, что новая АПЛ оснащена мощным вооружением и современным радиоэлектронным комплексом, позволяющим ей осуществлять различные операции во всех океанах планеты.

В СМИ напоминают, что первоначально «Казань» планировали передать флоту еще два года назад. Однако тесты подлодки значительно затянулись, поэтому данный этап перенесли на текущий год. В скором времени ВМФ получит еще одну субмарину данного проекта под названием «Новосибирск».

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