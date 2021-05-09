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Вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием «Интерфакс» рассказал, что уже в этом году армия России получит новейшую авиабомбу.

Как уточняется, речь идёт о планирующей авиабомбе «Дрель». О её разработке было заявлено осенью 2016 года. Как сообщается, после запуска данная авиабомба может самостоятельно лететь к цели на расстоянии до 30 километров, благодаря чему её будет практически невозможно заметить на радарах.

По итогам проведённых испытаний была подтверждена боевая эффективность этой бомбы. Также Борисов сообщил, что закупки бомбы будут осуществлены согласно государственному оборонному заказу на 2021 год. Кроме того, закупка «Дрели» запланирована и в 2022-2023 годах.

Согласно более раннему заявлению Борисова, «Дрель» будет задействована в самолётах оперативно-тактической авиации.

Ранее мы сообщали, что российская армия получит новые авиаракеты “Бронебойщик”. Их планируется установить на вертолётах и штурмовиках Су-25.

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