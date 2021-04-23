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Александр Кочкин, глава «Техмаша», отметил, что в ближайшие годы российские вооруженные силы получат новые неуправляемые авиаракеты под названием «Бронебойщик».

Согласно его словам, поставки, вероятнее всего, стартуют через 2-3 года. Данный срок рассчитан с учетом подготовки планов оборонного ведомства по будущим закупкам и технологического этапа разработки оружия. Он заявил, что документация о принятии ракет на вооружение все еще находится на стадии согласования, поэтому Минобороны пока не может начать их закупку.

В СМИ напоминают, что 80-миллиметровый «Бронебойщик» был создан специалистами НПО «Сплав». Его главной особенностью является возможность пробивания препятствий, стоящих перед заданными объектами, не взрываясь и продолжая полет. Этими авиаракетами планируется оснащать ударные вертолеты и штурмовики Су-25.

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