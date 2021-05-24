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Военный эксперт Юрий Кнутов принял участие в передаче «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» и рассказал об инновационном оружии, которое имеется в распоряжении России.

Согласно его заявлению, речь идёт об оружии, которое создано на новых физических принципах, кроме того, это вооружение имеет искусственный интеллект. Как отметил Кнутов, это можно назвать новым поколением оружия. Что-то из этого оружия на данный момент ещё разрабатывается, однако остальная часть уже поступает на вооружение российской армии.

По словам Кнутова, представителем нового вооружения является электромагнитное, импульсное, а также лазерное оружие. Также он отметил и другие виды, к примеру, кинетическое оружие. Как заявил эксперт, по некоторым направлениям Россия «впереди планеты всей». Например, это касается лазерных разработок.

Недавно Кнутов рассказал об оружии, которое обеспечит России превосходство над США. Речь идёт о двух новых ракетах воздушного базирования.

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