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После успешных испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал», Россия использовала их в качестве платформы для создания целого семейства таких боеприпасов. В настоящий момент разрабатываются сразу две новейших ракеты воздушного базирования, сообщает военный историк Юрий Кнутов.

Он напоминает, что уже в следующем году планируется проведение испытаний компактных боеприпасов «Острота», которые созданы специально для оперативно-тактических истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов Дальней авиации Ту-22М3.

В этой ракете конструкторы используют так называемое «изделие 71» – прямоточную воздушно-реактивную силовую установку, разработанную Тураевским машиностроительным КБ «Союз».

Кроме того, на 2023 год намечены первые испытания ракет «Гремлин», отличающихся от «Остроты» увеличенными габаритами и большим радиусом действия. О ее характеристиках в настоящий момент ничего не известно.

Кнутов поясняет, что гиперзвуковые ракеты воздушного базирования станут для США и НАТО серьезной проблемой. Невидимые для систем ПВО, они смогут эффективно их уничтожать, расчищая самолетам путь вглубь территории вероятного противника.

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