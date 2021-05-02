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Украинские СМИ безостановочно публикуют прогнозы на войну с Россией, интервью с генералами, утверждающими, что «РФ нападет» чуть ли не завтра, высказывания многочисленных экспертов. Делается это лишь для того, чтобы отвлечь граждан от проблем, которые разрушают страну изнутри.

В основном «аналитики» и «обозреватели» сходятся во мнении, что Украина готова к противостоянию с Россией и способна дать отпор. Намного меньше звучит голосов разумных людей, которые оценивают ситуацию реально, а не повторяют заученные мантры. Именно к таким экспертам относится основатель «Милитаристского портала» Тарас Чмут.

Он постоянно заявляет о несовершенстве украинского оружия, а также о недостатке вооружений, способных хоть как-то конкурировать с российскими. Так, в последнем интервью эксперт отметил, что если все же начнется война, Москва обязательно задействует в боях оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Этому оружию Киеву нечего противопоставить.

По словам эксперта, в распоряжении ВСУ имеются комплексы ПВО, однако их ремонтом и модернизацией за 30 лет так никто и не занимался. Поэтому они представляют собой устаревший хлам, который хоть и создавался в Советском Союзе, но все же давно не соответствует современным технологиям. Поэтому перехватить «Искандеры» с его помощью будет проблематично.

Напомним, что ранее Тарас Чмут призывал украинцев меньше злорадствовать по поводу неудачного запуска ракеты «Калибр» в Черном море, так как из 100 таких боеприпасов до Украины не долетит только 20. А вот остальные вполне способны накрыть всю страну.

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