Исполнителю Jony удалось победить во 2-м сезоне популярной развлекательной передачи «Маска». Он скрывался в костюме задорного крокодила.

Согласно словам певца, он будет с теплотой вспоминать свое участие в шоу, отметив, что в нем присутствовала невероятно добрая атмосфера. Победитель заявил, что участники программы не конкурировали друг с другом, а, напротив, старались поддерживать. Jony добавил, что у него даже произошла «рептилоидная интрижка» со Змеей – он часто держал ее за руки и обнимал за кулисами.

В СМИ отмечают, что в костюме Змеи пряталась Юлия Паршута, солистка музыкального коллектива «Инь-Ян». Однако Jony даже не догадывался об этом, так как участникам шоу необходимо было держать свои личности в секрете вплоть до последнего выпуска передачи.