Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корабли Черноморского флота вместе с российской боевой авиацией помешали намерению США осуществить скрытую высадку десанта.

Как сообщает издание avia.pro, это произошло в районе, находящемся на юго-западе от Крыма. Согласно имеющейся информации, военнослужащие США собирались провести здесь учения по скрытой высадке десанта. Как сообщает издание «Business Insider», во время учений планировалось сымитировать нападение на российский Крым.

Однако из-за того, что в указанном регионе активно присутствовала российская боевая авиация, а также корабли Черноморского флота, планы США и НАТО были сорваны. По всей видимости, военное руководство России знало о планах США, а потому и было решено продемонстрировать свои возможности. Срыв учений стал ещё одним поводом для того, чтобы обвинить Москву в эскалации напряжённости на границах.

Ранее мы сообщали об учениях НАТО Defender Europe-21, которые являются крупнейшими за четверть века. Они начнутся уже 23 мая. Учения должны были пройти ещё в прошлом году, но их отложили из-за коронавируса.

Вам может понравиться

Группа кораблей НАТО направлена в район достройки «Северного потока – 2»

Группа натовских кораблей направилась в область достройки «Северного потока – 2». Они примут участие в очередных военных учениях. Эти маневры будут проведены всего в 55 километрах от места строительства трубопровода.

Из-за нового закона дороги в России могут стать заметно хуже

Эксперты пришли к выводу, что в будущем качество дорожного движения может стать намного хуже. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Как указывается, согласно новым поправкам, принятым недавно Госдумой, из закона «Об
  • Анна
  • 20.05.2021
  • читать 1 минуту

Британские пользователи не увидели угрозы в военной базе РФ в Арктике

В издании Daily Mail опубликовали статью об авиабазе РФ в Арктике, от которой якобы исходит ядерная угроза. Однако британские пользователи не согласились с данным мнением. Авторы материала отмечают, что Москва
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 мая – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 21 мая – пасмурно, до 27 °C | Подольск: погода, 21 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 21 мая – ясно, до 26 °C |