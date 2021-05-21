Корабли Черноморского флота вместе с российской боевой авиацией помешали намерению США осуществить скрытую высадку десанта.

Как сообщает издание avia.pro, это произошло в районе, находящемся на юго-западе от Крыма. Согласно имеющейся информации, военнослужащие США собирались провести здесь учения по скрытой высадке десанта. Как сообщает издание «Business Insider», во время учений планировалось сымитировать нападение на российский Крым.

Однако из-за того, что в указанном регионе активно присутствовала российская боевая авиация, а также корабли Черноморского флота, планы США и НАТО были сорваны. По всей видимости, военное руководство России знало о планах США, а потому и было решено продемонстрировать свои возможности. Срыв учений стал ещё одним поводом для того, чтобы обвинить Москву в эскалации напряжённости на границах.

Ранее мы сообщали об учениях НАТО Defender Europe-21, которые являются крупнейшими за четверть века. Они начнутся уже 23 мая. Учения должны были пройти ещё в прошлом году, но их отложили из-за коронавируса.