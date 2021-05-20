Крупнейшие за четверть века учения «Защитник Европы» Североатлантический альянс намеревался провести еще в прошлом году. Однако пандемия коронавируса внесла в эти планы свои коррективы. Маневры перенесли на текущий год и активная их фаза уже постепенно начала раскручиваться.

Для Defender Europe-21 многие европейские страны расконсервировали военные базы с сотнями единиц боевой техники. Также свои войска на Балканы, которые станут основной локацией маневров, перебрасывают Соединенные Штаты. При этом они даже не скрывают, что целый ряд подразделений так и застрянет в непосредственной близости от российских рубежей после завершения учений.

Ближайший этап маневров пройдет совсем скоро – 23 мая. Его будет принимать Румыния, которая отработает взаимодействия с союзниками по Североатлантическому альянсу. Кроме того, на этой стадии в учения вступит Молдова. Она хоть и не входит в НАТО, но очень мечтает попасть в него.

На этом этапе будет отрабатываться предотвращение вторжение «условного агрессора». Выглядят такие отработки смешно, так как агрессором является именно НАТО. Ведь американские войска находятся в Румынии, за тысячи километров от своей территории.

Военный эксперт Алексей Валюженич заявляет, что единственная цель этих маневров – заставить Россию прекращать оборонять собственные границы. Он напоминает, что весной альянс во весь голос кричал об агрессии РФ, хотя она перемещала войска в своих границах, о чем сразу и заявила. НАТО же забредает на совершенно не принадлежащие блоку территории, но почему-то не считает это агрессивными действиями.