Американский актёр Вин Дизель рассказал, что будет в будущем с кинофраншизой «Форсаж».

Как он отметил, они обсуждали этот вопрос с режиссёром Джастином Лином после премьеры девятой части. Согласно заявлению актёра, планируется ещё десятая часть, которая должна стать последней. Артист рассказал, что на эту часть у него есть очень много различных идей, которые он бы хотел использовать.

В частности, Вин Дизель рассказал, что очень любит Москву, так как с ней у него связаны тёплые воспоминания. Поэтому он бы очень хотел включить в десятый фильм гонки на трассах Москвы.

Также актёр отметил, что студия хотела бы разбить десятый фильм на две части. Кроме того, вселенная «Форсажа» может развиваться и дальше, так как есть фильмы-ответвления, которые посвящены разным персонажам из фильма.

Ранее мы сообщали, что впервые за 27 лет голливудские актёры Брюс Уиллис и Джон Траволта собираются сняться в одном фильме. Съёмки проводятся на гавайском острове Мауи.