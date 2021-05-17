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Брюс Уиллис и Джон Траволта собираются вместе принять участие в съёмках фильма «Райский город».

Как отмечается, актёры уже работали вместе – это было аж 27 лет назад, в 1994 году во время съёмок киноленты «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. В настоящее время этот фильм является классикой кинематографа.

Режиссёром «Райского города» является Чак Рассел. Съёмки начнутся 17 мая, они будут проводиться на гавайском острове Мауи. Согласно сюжету фильма, наёмный киллер Райан Свон в исполнении Уиллиса должен будет внедриться в криминальный мир Гавайских островов. Он стремится отомстить за смерть своего отца бандиту, которого играет Траволта.

Прая Лундберг, для которой эта роль станет дебютом в голливудском проекте, исполнит главную женскую роль. Дата премьеры фильма ещё не назначена.

Ранее мы сообщали, что Владимир Познер собирается снять документальный фильм во время путешествия по городам на Волге. Съёмки начнутся в июле.

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