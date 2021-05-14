Телеведущий, а также член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман предложил выплачивать россиянам пенсию иным способом, нежели принято сейчас. Свою точку зрения он высказал в интервью радио «Говорит Москва».

Как он считает, пенсии нужно выплачивать из федерального бюджета. Он объяснил это тем, что большая часть тех достижений, что имеются в настоящее время, была создана предыдущими поколениями и на основе их труда. Таким образом, он заявил, что пенсионеры должны получать долю не только от своих накоплений, но и от всего, что происходит в стране.

Также Вассерман указал, что пенсия должна быть пропорционально заработной плате человека. Кроме того, он считает, что необходимо отменить повышение пенсионного возраста.

Ранее мы рассказывали о категории пенсионеров, которая имеет право на получение дополнительной выплаты в размере 6 тысяч рублей. Эта доплата выплачивается ежемесячно после того, как пенсионеру исполнится 80 лет.