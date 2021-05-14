Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий, а также член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман предложил выплачивать россиянам пенсию иным способом, нежели принято сейчас. Свою точку зрения он высказал в интервью радио «Говорит Москва».

Как он считает, пенсии нужно выплачивать из федерального бюджета. Он объяснил это тем, что большая часть тех достижений, что имеются в настоящее время, была создана предыдущими поколениями и на основе их труда. Таким образом, он заявил, что пенсионеры должны получать долю не только от своих накоплений, но и от всего, что происходит в стране.

Также Вассерман указал, что пенсия должна быть пропорционально заработной плате человека. Кроме того, он считает, что необходимо отменить повышение пенсионного возраста.

Ранее мы рассказывали о категории пенсионеров, которая имеет право на получение дополнительной выплаты в размере 6 тысяч рублей. Эта доплата выплачивается ежемесячно после того, как пенсионеру исполнится 80 лет.

Вам может понравиться

Военный эксперт объяснил регулярные перехваты самолетов НАТО российскими истребителями

Виктор Мураховский, военный аналитик, во время беседы с журналистами «Царьграда» рассказал, из-за чего РФ приходится регулярно отправлять свои истребители на перехват самолетов Североатлантического альянса. Согласно его словам, авиация НАТО все

Эксперт рассказал, как Москва предотвратила начало «большой войны» в 2021 году

Юрий Евич, публицист и экс-участник военных операций в Донбассе, объяснил, как России удалось предотвратить начало крупного вооруженного конфликта в этом году. Согласно словам военного эксперта, на юго-востоке Украины находится авиадесантное

Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос для работы над фильмом «Вызов»

Роскосмос назвал имена участников, которым предстоит полететь в космос ради съёмок фильма. Так, госкомиссия провела конкурс и отобрала подходящих кандидатов. Конкурс прошли актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Им
  • Анна
  • 13.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 14 мая – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 27 °C |