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В Пенсионном фонде рассказали о прибавке к пенсии, положенную некоторым категориям пенсионеров.

Так, как сообщается, пенсионеры получают фиксированную выплату, которая добавляется к выплачиваемой им пенсии по старости. В этом году её размер – 6 044 рубля и 48 копеек. Однако, если пенсионеру уже исполнилось 80 лет, выплата увеличивается двукратно и составляет уже 12 088 рублей 96 копеек.

Выплата производится уже с месяца, который следует после дня рождения. Подавать никаких заявлений не нужно – выплата назначается в автоматическом режиме. Кроме того, при первой выплате также добавляется сумма за дни, прошедшие с дня рождения до начала следующего месяца.

Однако уточняется, что на россиян, которым выплачивается соцпенсия по старости, или выплаты по случаю потери кормильца, данное повышение не распространяется.

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