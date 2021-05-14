В Пенсионном фонде рассказали о прибавке к пенсии, положенную некоторым категориям пенсионеров.

Так, как сообщается, пенсионеры получают фиксированную выплату, которая добавляется к выплачиваемой им пенсии по старости. В этом году её размер – 6 044 рубля и 48 копеек. Однако, если пенсионеру уже исполнилось 80 лет, выплата увеличивается двукратно и составляет уже 12 088 рублей 96 копеек.

Выплата производится уже с месяца, который следует после дня рождения. Подавать никаких заявлений не нужно – выплата назначается в автоматическом режиме. Кроме того, при первой выплате также добавляется сумма за дни, прошедшие с дня рождения до начала следующего месяца.

Однако уточняется, что на россиян, которым выплачивается соцпенсия по старости, или выплаты по случаю потери кормильца, данное повышение не распространяется.

Ранее россиянам рассказали, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. Речь идёт о родителях, которые занимаются воспитанием ребёнка с инвалидностью.