В Воронеже скончался Борис Новиков – известный воронежский политик и общественник, ветеран Вооружённых сил, а также председатель Совета ветеранов Железнодорожного района. Кроме того, он являлся членом президиума обкома КПРФ.

О его смерти сообщило региональное отделение КПРФ 16 мая. Как отмечается, Новикову было 79 лет, причиной его смерти стала тяжёлая болезнь. Сообщается, что Новиков проходил службу в артиллерии, а также в ракетных войсках. В отставку он ушёл, будучи в звании подполковника.

Губернатор региона Александр Гусев выразил сожаления в связи со смертью Новикова. В своём сообщении он отметил, что ветеран всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, и его уважали за его твёрдость убеждений, верность принципам и стремление улучшить жизнь общества.

Ранее мы сообщали о смерти 89-летнего известного сербского исполнителя Джордже Марьяновича. Причиной его смерти стали осложнения от коронавируса.