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В Белграде скончался Джордже Марьянович – известный сербский певец и композитор. Об этом заявило в субботу издание Blic.

Как сообщается, Марьяновичу было 89 лет. Он некоторое время назад заразился коронавирусом и последствия инфекции привели к его смерти. Композитор был доставлен в медучреждение, и медики несколько дней пытались спасти его, но предпринимаемые меры и подключение к аппарату ИВЛ не принесли результата.

Марьянович приобрёл популярность и известность в СССР в 1963 году после премьеры кинофильма «Любовь и мода». В этой киноленте он исполнил композицию Devojko mala. Кроме того, тогда же впервые состоялись его гастроли, после которых он неоднократно выступал в разных городах СССР. В мае 1964 года он принял участие в «Голубом огоньке».

Ранее медики сообщили, какое влияние коронавирус оказывает на продолжительность жизни человека. В среднем, переболевшие коронавирусом люди живут меньше на 1,5-2 года.

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