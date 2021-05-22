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Ринат Максютов, являющийся гендиректором Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», рассказал о штаммах вируса в России.

Как отмечается, «Вектор» регулярно проверяет генетические изменения коронавируса. Каждый месяц они получают вирусы из субъектов России. Эти образцы были выделены у заражённых людей. После этого специалисты проводят исследование и выявляют изменения и степень угрозы.

Согласно заявлению Максютова, в настоящее время в России существует несколько десятков тысяч штаммов коронавируса. Но они в основном не вызывают серьёзных опасений, так как практически не отличаются друг от друга. Специалист отметил, что коронавирус является очень вариабельным.

Ранее мы сообщали, что в США разработали вакцину против всех штаммов коронавируса. Во время клинических испытаний она показала высокую эффективность.

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