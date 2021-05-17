В США заявили о создании вакцины, которая способна противостоять сразу же всем штаммами коронавируса. Об этом сообщают учёные из Дюкского университета в статье издания Nature.

Согласно опубликованной информации, добиться столько высокой эффективности учёным удалось благодаря добавлению в вакцину уникального вещества адъювант. Как указывается, новая вакцина защищает не только от всех известных штаммов COVID-19, но и от других, ещё неизвестных заболеваний, которые могут перейти от летучих мышей к человеку.

Сейчас новая вакцина проходит клинические испытания. Сообщается, что она уже прошла проверку на грызунах и на макаках, и продемонстрировала во время тестов высокую эффективность. Кроме того, продолжаются работы и над изобретением других видов вакцин.

Ранее мы сообщали, что повысить эффективность вакцин пытались путём их смешивания. Однако это привело к серьёзным побочным эффектам.