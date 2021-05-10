В Твери решили наградить ученицу школы №16, которая маршировала во время парада в одном ботинке.

Как оказалось, ученица 11-го класса Анастасия Шендерук ещё до начала парада поняла, что шнурки на одном её ботинке завязываются плохо, и нога попросту «болтается». Однако у неё уже не было времени переобуться. Во время парада ей на пятку случайно наступили, что привело к тому, что ботинок слетел.

Но девушка не растерялась и, как ни в чём не бывало, продолжила маршировать. Позже оказалось, что её ботинок подобрали сотрудники академии ВКО.

Как заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, Анастасия получит презент от властей. Он отметил проявленную ею выдержку и нацеленность на решение поставленной задачи. Что именно будет вручено девушке, губернатор не уточнил.

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