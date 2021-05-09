Общество «Русская молодежь Америки» организовало шествие в честь Дня Победы, участники которого решили отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войны. В настоящий момент они движутся через Бруклинский мост, чтобы возложить цветы к военному мемориалу.

В шествии участвуют выходцы не только из России, но и из других стран бывшего Советского Союза. Они говорят, что всегда будут чтить память о войне и рассказывать о ней молодому поколению.

«Я участвую в этом мероприятии в третий раз. Для меня это традиция. Я родом из Санкт-Петербурга, мы всегда ходили на демонстрацию 9 мая с отцом и с дедушкой», – рассказал участник акции Александр.

Помимо шествия, на 9 мая намечена акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в США в онлайн-режиме. В ней планируется участие ветеранов Великой Отечественной войны, а также дипломатов из стран Содружества Независимых государств.