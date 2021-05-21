В США истребитель F-16, который принадлежит частной компании Top Aces, совершил первый полёт. Об этом рассказало издание The Drive.

Как сообщается, компания занимается предоставлением услуг по имитации истребителей противника при проведении военных учений. Она имеет несколько истребителей четвёртого поколения, но на данный момент только один из них совершил полёт.

Речь идёт об истребителе F-16A с номером 78-0322. Отмечается, что в 1981 году он участвовал в операции «Опера», во время которой авиация Израиля напала на иракский реактор Осирак. Недавно компания приобрела его у Израиля для своих нужд.

Полёт истребителя продлился около часа. За это время он облетел территорию, расположенную к западу от своей базы, после чего он возвратился в аэропорт Меса-Гейтвэй.

Ранее мы сообщали, что в Ираке раздумывают над заменой американских истребителей F-16 на российские МиГ-29 или МиГ-31. Проводить замену придётся из-за того, что F-16 обслуживаются исключительно американскими специалистами, которые скоро будут выведены из Ирака вместе с войсками США.