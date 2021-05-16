В США собираются организовать аналог европейского конкурса «Евровидение».

Шоу, как стало известно, будет выходить под названием American Song Contest. Организацией конкурса займутся компании Propagate и Universal Television Alternative Studio, которые будут сотрудничать с продюсерами Евровидения. Транслировать конкурс будет телеканал NBC. Впервые конкурс пройдёт в 2022 году.

Практически все правила будут соответствовать тем, что приняты в Евровидении. В частности, это касается выбора победителей. Однако, если в европейском конкурсе участвуют представители ряда стран, то в американском аналоге будут участвовать исполнители только из одной страны. Так, будут отобраны представители 50 штатов США, округа Колумбия, а также ещё пяти территорий, которые не входят в США официально.

Ранее юморист Павел Воля предложил отправить на Евровидение Надежду Кадышеву вместо Манижи. Он заявил, что она имеет образ “настоящей русской женщины”.