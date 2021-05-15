Павел Воля, юморист из РФ, в шутку предложил вместо исполнительницы Манижи отправить на грядущее «Евровидение» настоящую «русскую женщину» Надежду Кадышеву.

В рамках нового выпуска юмористического шоу Comedy Club Воля высмеял просьбу Валентины Матвиенко, спикера Совфеда РФ, предоставить данные о подсчете голосов на выбор исполнителя, который будет представлять Россию на песенном конкурсе. Он «похвалил» сенаторов, отметив, что давно пора заняться этим голосованием, ведь с другими уже «разобрались».

По мнению Воли, следует отправить на шоу 60-летнюю Кадышеву, обладающую настоящим «образом русской женщины». Он отметил, что все женщины в России старше шестидесяти лет выглядят именно так.