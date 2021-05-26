Военный журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал фотографию Романа Протасевича – главреда Telegram-канала Nexta.

Как отмечается, фотография была опубликована в Telegram-канале журналиста. Протасевич предстал на кадре в форме, которая была принята у националистического батальона Украины «Азов». Также он держит в руках пулемёт и находится на бронемашине, которая движется вместе с другими подразделениями ВСУ. На рукаве Протасевича можно увидеть эмблему батальона.

Согласно предположению Коца, Протасевич мог принимать участие в военных действиях против ополчения в Донбассе. При этом ранее Протасевич заявлял, что был на Донбассе в 2014-2015 годах в роли журналиста. Это подтвердил и экс-командир батальона «Азов» Андрей Билецкий.

Ранее в Госдуме заявили, что задержание Протасевича является блестящей операцией спецслужб Белоруссии. Эту точку зрения высказал российский парламентарий Вячеслав Лысаков.