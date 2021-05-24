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Белорусские спецслужбы провели блестящую операцию по задержанию основателя оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, написал в мессенджере российский парламентарий Вячеслав Лысаков. Он отметил, что с оперативной точки зрения каждый из ее этапов был отработан на высоком профессиональном уровне.

Депутат Госдумы считает, что и отслеживание Протасевича в Афинах, и наблюдение за ним уже в самолете, и посадка самолета с версией о теракте были хорошо продуманными частями одного плана, который удалось блестяще реализовать.

По словам Лысакова, спецслужбы не только задержали Протасевича, который давно скрывался от правосудия, но и продемонстрировали авторам других интернет-ресурсов, которые призывают людей к противостоянию с правоохранителями, скрываясь на теплых курортах, чем это все может закончится.

Парламентарий уверен, что теперь Протасевичу вынесут суровый приговор (наказание по статье о терроризме, в котором подозревается блогер, в Беларуси предусмотрена смертная казнь), но Лукашенко его помилует, что станет достойным завершением отлично проведенной операции.

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