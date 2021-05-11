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Иван Баканов, являющийся главой Службы безопасности Украины, заявил, что в случае вооружённого конфликта Белоруссия выступит на стороне России.

Своё заявление Баканов озвучил во вторник. Как он сообщил, нельзя обходить вниманием Белоруссию, которую он считает вероятным союзником Москвы в ситуации, если Россия начнёт прямое вторжение на Украину. В качестве доказательства своим словам он сообщил о проводимых белорусско-российских учениях.

Баканов сообщил, что 65% границ Украины, в их числе и украинско-белорусская граница, в настоящее время уязвимы. Другие 35% границ на западе также нуждаются во внимании. Кроме того, Баканов отметил, что возле границ с Украиной, а также в Крыму, сейчас расположены примерно 100 тысяч российских военных, а также танки и самолёты, вертолёты, боевые корабли, ракетные войска, артиллерия, и так далее.

Ранее о российских войсках у границы с Украиной высказался советник НАТО Майкл Репасс. Он заявил, что Россия ещё не полностью отвела свою армию.

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