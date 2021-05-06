Майкл Репасс, советник НАТО по спецоперациям на Украине, отметил, что возле украинских границ собраны «смертоносные силы РФ».

Согласно его словам, Россия до сих пор не отвела все свои войска от Украины. Он предположил, что она, скорее всего, вернет их обратно, когда условия в регионе станут более благоприятными и выгодными для нее. Отмечается, что вдоль российско-украинской границы все еще остаются примерно 80 000 российских бойцов.

Военные эксперты предполагают, что наличие российских войск рядом с Украиной является ответом Москвы на военные маневры НАТО и демонстрацией своей военной мощи. При необходимости она может в кратчайшие сроки перебросить еще 200 000 военных, что значительно превзойдет силы Альянса в регионе.