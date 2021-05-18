В Новгородской области нашли ранее неизвестное захоронение времён Великой Отечественной войны.

Согласно информации Следственного комитета по региону, захоронение находится недалеко от деревни Вдицко. Сейчас осуществляются работы по извлечению тел, которые проводятся ежедневно. Согласно имеющейся информации, были извлечены останки около 190 человек. Как сообщается, среди захороненных были женщины, а также дети.

В дальнейшем при помощи экспертиз планируется определить возраст и пол похороненных, а также причины смерти, её давности, и другие подробности. Кроме того, планируется установить генотип погибших.

Также проводятся работы в архивах с целью уточнить, какие действия совершали фашисты в этом регионе.

Ранее археологи обнаружили в Африке захоронение, которое является старейшим захоронением человека. Как указывается, оно было сделано около 78 тысяч лет назад.