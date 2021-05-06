Группа археологов смогла найти на территории Кении погребальную яму с человеческими останками, которая была создана в среднем палеолите.

Данная могила является старейшим захоронением человека в Африке. В ней были найдены кости ребенка в возрасте от двух с половиной до трех лет. Ее сделали примерно 78 000 лет назад возле пещеры Панга-я-Саиди. Рядом с головой умершего располагалась подушка. Он, скорее всего, был также укрыт звериными шкурами и листьями, однако они давно истлели.

Исследователи отмечают, что этот ритуал является доказательством того, что соплеменники ребенка обладали весьма развитым мышлением и были способны к комплексным социальным взаимодействиям.