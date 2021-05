Александр Старунский, который включен в состав научного совета при СБ России, на Западе обвинялся в распространении недостоверных данных о коронавирусной инфекции, сообщает издание «Медуза» (внесено в перечень иноагентов Минюстом РФ).

В прошлом году Старунского обвинили сразу два американских издания – The New York Times и The Associated Press. Они пояснили, что будучи агентом российских спецслужб, о распространял ложные сообщения о Covid-19, которые затем перепечатывались западными СМИ. Таких материалов было не менее 150.

Одна из статей утверждала, что коронавирус – это разработанное в интересах Соединенных Штатов биологическое оружие.

В научном совете эту информацию комментировать отказались. Кроме того, официальных подтверждений того, что Старунский был причастен к распространению фейков об инфекции, тоже не поступало.