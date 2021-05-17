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Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал проведенный недавно «виртуальный морской бой» между РФ и США и полностью согласился с автором издания The National Interest. Он отметил, что лучшим вариантом для России в случае попытки вторжения американских кораблей в Черное море – это потопить первые пару судов и запереть пролив Босфор.

По словам Кнутова, опасность для России представляют именно американские корабли, поэтому с ними нужно бороться любыми доступными способами. Натовские союзники США в Черноморском регионе – это лишь Румыния, Болгария и Турция. Но первые два государства никакой опасности не представляют, а Анкара вряд ли выступит против РФ.

По словам Кнутова, в случае вторжения РФ задействует береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», которые нанесут удары по первым кораблям и намертво «запечатают» пролив. Эксперт отметил, что анализ американского издания получился грамотным и вполне соответствующим действительности.

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