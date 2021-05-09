Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о том, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.

Так, Мурашко рассказал, что вакцинация в России осуществляется согласно плану. Таким образом, формирование коллективного иммунитета у 60% взрослого населения следует ожидать уже к началу осени – в сентябре.

Для того, что выработался коллективный иммунитет, как ранее заявлял Мурашко, необходимо, чтобы он сформировался как минимум у 69,8 миллионов жителей России. 4 мая Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряжённую.

Согласно официальной информации, в России 13,4 миллиона человек поставили первый компонент вакцины. Вторым компонентом привились 9,4 миллиона человек.

Ранее в Минздраве рассказали о людях, которые заразились коронавирусом после вакцинации. Статистику собрали в Самарской области.