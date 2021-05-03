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В Самарской области собрали статистику по людям, которые заразились коронавирусом после вакцинации.

Об этом рассказал глава регионального Минздрава Армен Бенян. Согласно его заявлению, на тысячу вакцинированных людей приходится 12 человек, которые заболевают коронавирусом. Он отметил, что полученное число не превышает тот результат, который был выявлен во время проведения клинических испытаний вакцины.

Кроме того, ранее в некоторых районах региона была зафиксирована высокая заболеваемость коронавирусом. Туда отправили большое количество вакцин, и в настоящее время в среднем там вакцинировано около 50% населения. В итоге заболеваемость стала снижаться, что, как заявил Бенян, подтверждает то, что благодаря массовой вакцинации вырабатывается коллективный иммунитет.

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