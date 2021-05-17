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Израильская армия на своей странице в Twitter заявила, что за последнюю неделю по Израилю было выпущено более трёх тысяч ракет.

Как было заявлено, всего было запущено 3100 ракет. За всю историю страны, как указывается в сообщении, это самое большое количество обстрелов. Также в сообщении заявляется, что угроза является реальной, и миллионы жителей Израиля живут под огнём.

Со стороны сектора Газа начался обстрел Израиля с 10 мая. После этого Израиль начал операцию «Стражи Стены», и столкновения продолжаются до сих пор. В результате конфликта, согласно информации на 16 мая, были убиты десять израильтян и более двухсот человек со стороны Палестины. 16 мая со стороны сектора Газа возобновился обстрел по Южному Израилю.

Ранее в Израиле сообщили о проведении масштабной операции на территории сектора Газа. В результате было уничтожено несколько десятков целей.

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