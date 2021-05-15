В ночь на субботу Израиль провел масштабную операцию по уничтожению пусковых установок на территории сектора Газа. Сообщается об успешном поражении нескольких десятков наземных площадок и подземных позиций, с которых выпускались ракеты по Тель-Авиву и другим городам страны.

В операции принимали активное участие как истребители ВВС Израиля, так и беспилотные аппараты. Известно о попадании нескольких ракет по установке, которая использовалась для обстрелов Иерусалима в первый день конфликта 10 мая.

Израиль сообщает также об ударах по квартирам «высокопоставленных боевиков» радикального движения. Они определены как командные пункты, с которых осуществляется управление ударами. Также разгромлен тоннель на севере Газы, который был расположен прямо под пляжем одного из отелей.

В ходе операции уничтожено несколько зданий, в которых находились офисы сил безопасности палестинских радикалов, а также склады с боеприпасами и ангары с парапланами, используемыми боевиками для тайного проникновения на территорию Израиля.