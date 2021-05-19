В Италии из-за осушения озера из воды вышла деревня Курон, находящаяся в Южном Тироле.

Как сообщается, в прошлом веке этот населённый пункт затопили водами озера Лаго-ди-Резия. Сейчас это озеро, в том числе, известно тем, что над водой осталась колокольня XIV века.

Всего в деревне находилось около 160 домов, однако её пришлось затопить в 1950 году ради строительства ГЭС, несмотря на возмущение и протесты жителей. В итоге они переселились в соседние посёлки, а некоторые семьи возвели дома на берегу получившегося озера.

Недавно для проведения ремонтных работ озеро наполовину осушили, и стали видны остатки деревни. Как отметила одна из посетительниц этого места, ходить по развалинам этих домов является весьма странным чувством.

Ранее мы сообщали, что водолазы собираются исследовать дно залива возле города Гданьск. Как указывается, здесь затонул пароход «Карлсруэ», который мог перевозить Янтарную комнату.