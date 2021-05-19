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В Италии из-за осушения озера из воды вышла деревня Курон, находящаяся в Южном Тироле.

Как сообщается, в прошлом веке этот населённый пункт затопили водами озера Лаго-ди-Резия. Сейчас это озеро, в том числе, известно тем, что над водой осталась колокольня XIV века.

Всего в деревне находилось около 160 домов, однако её пришлось затопить в 1950 году ради строительства ГЭС, несмотря на возмущение и протесты жителей. В итоге они переселились в соседние посёлки, а некоторые семьи возвели дома на берегу получившегося озера.

Недавно для проведения ремонтных работ озеро наполовину осушили, и стали видны остатки деревни. Как отметила одна из посетительниц этого места, ходить по развалинам этих домов является весьма странным чувством.

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