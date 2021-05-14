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Польские водолазы погрузятся на дно залива возле города Гданьск для изучения места, где потонул пароход «Карлсруэ», который, возможно, транспортировал легендарную Янтарную комнату.

Специалисты отмечают, что данный корабль был уничтожен боевой авиацией около 76 лет назад. В предыдущем году они погружались к судну и заметили рядом с ним холст, военную технику и картинные рамы. Поэтому специалисты считают, что «Карлсруэ» мог перевозить различные артефакты, включая Янтарную комнату.

Группа дайверов собирается снять видео внутренних помещений парохода. Если они обнаружат ценные предметы, то власти Польши профинансируют масштабную экспедицию, в рамках которой всех находки будут подняты на сушу.

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