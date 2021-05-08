В Индии невеста решила отменить свадьбу из-за того, что её жених оказался не очень умным человеком и даже не знал таблицу умножения. Об этом рассказало издание Inquirer.

Уже стоя перед алтарём, невеста сказала своему жениху умножить на два числа от одного до девяти. Тот провалил поставленную ему задачу, и девушка отменила церемонию. Уговоры родственников не оказали влияния на её решение.

Уточняется, что брак заключался по договору, и невесту и её семью не уведомили насчёт образования жениха. Девушка была не уверена в его умственных способностях, и потому захотела устроить публичную проверку. По словам двоюродного брата невесты, возможно, что жених даже не ходил в школу. Он добавил, что гордится поступком сестры.

Семьи решили не устраивать скандал и вернуть все подарки, сделанные друг другу перед свадьбой.

Ранее учёные обнаружили, что муравьи в Индии способны менять размеры мозга. Это возможно в случае смерти матки ради выживания колонии.