Специалисты из Великобритании обнаружили, что муравьи из некоторых колоний в Индии способны изменять размеры своего мозга.

Как сообщается, у большинства ройных насекомых на весьма ранней стадии решается, вырастет ли из личинки рабочий или матка. Однако индийские прыгающие муравьи могут при необходимости мутировать, будучи взрослой особью.

Так, колониями муравьёв управляет матка, откладывающая яйца. Эта королева блокирует фертильность остальных муравьёв. После смерти матки между рабочими начинаются бои за её место. Это может продлиться несколько недель.

Победивший муравей превращается в новую матку. Он уменьшает мозг и увеличивает яичники, начиная затем нести яйца. Таким образом, даже после смерти матки, такие колонии продолжают своё существование. Кроме того, мутировавший муравей, который прожил бы около полугода, будучи рабочим, став королевой, продлевает срок своей жизни примерно до пяти лет. Возможна и обратная мутация в ситуации, когда самцы отсутствуют.